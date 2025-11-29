Juventus | Spalletti dopo il 2-1 contro Cagliari

Spalletti: «Yildiz è extra-top, Vlahovic si è stirato. Napoli? Felicità pura» Luciano Spalletti, prima vittoria casalinga sulla panchina bianconera, commenta a DAZN il 2-1 al Cagliari: Sulla partita «Siamo entrati timidi, facevamo cose scolastiche. Da noi ci si aspetta di più. Poi prendi gol e capisci che devi cambiare atteggiamento. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti dopo il 2-1 contro Cagliari

Leggi anche questi approfondimenti

ULTIM'ORA JUVENTUS Spalletti l'ha messo in panca - facebook.com Vai su Facebook

Bodo Glimt-Juventus, Spalletti: "I giocatori soffrono, non sono menefreghisti" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague Vai su X

Pagina 2 | Spalletti: "Vlahovic si è stirato. Ritorno a Napoli? Per me sarà facilissimo" - Il tecnico della Juve ha commentato il successo sul Cagliari, l'infortunio dell'attaccante serbo e si è proiettato al ritorno da avversario al Maradona ... Scrive corrieredellosport.it

Spalletti: "Vlahovic si è stirato. Ritorno a Napoli? Per me sarà facilissimo" - Il tecnico della Juve ha commentato il successo sul Cagliari, l'infortunio dell'attaccante serbo e si è proiettato al ritorno da avversario al Maradona ... Segnala corrieredellosport.it

FISCHIO D'INIZIO! Si parte all'Allianz Stadium, è iniziata Juventus-Cagliari!18:01 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Lo riporta sport.virgilio.it