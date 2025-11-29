Juventus la nuova Galleria dei Capitani è pronta | un omaggio a tutti coloro che hanno vestito la maglia bianconera

Juventus, è stato completato il restyling della Galleria dei Capitani. Uno dei luoghi più iconici della storia bianconera. Ecco i dettagli La Juventus ha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, il completo restyling della Galleria dei Capitani, uno degli spazi più iconici e simbolici della storia bianconera. Si tratta di un luogo che racchiude l’essenza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, la nuova Galleria dei Capitani è pronta: un omaggio a tutti coloro che hanno vestito la maglia bianconera

Scopri altri approfondimenti

Iniziata una nuova avventura internazionale per la #Juventus #Under16 di Mister Gridel, impegnata in questi giorni al torneo "Al Ahly International Cup" che si disputa al Cairo, in Egitto. Nei prossimi giorni il recap completo Vai su X

Juventus, Yildiz in una nuova-vecchia versione: a Bodo ha cambiato tutto - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, nasce la nuova "Galleria dei Capitani" - La Juventus presenta la nuova 'Galleria dei Capitani', che sarà visitabile da tutti i tifosi bianconeri. Lo riporta sport.sky.it

La Juve lancia la nuova Galleria dei Capitani: farà parte del tour dello stadio - L’area, ripensata nel concept e nell’allestimento, è collocata lungo il percorso che i giocatori attraversano prima dell’ingresso in campo. calcioefinanza.it scrive