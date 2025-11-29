Juventus-Cagliari in streaming gratis | ecco la diretta live

La tredicesima giornata di Serie A porta la Juventus di Luciano Spalletti davanti a un appuntamento delicato: la sfida delle 18 contro il Cagliari di Fabio Pisacane all’Allianz Stadium. I bianconeri arrivano al match sospinti dall’entusiasmo europeo dopo il successo in Norvegia contro il Bodo, ma in campionato serve invertire la rotta: i tre punti mancano dalla trasferta di Cremona, la prima della nuova gestione tecnica. In classifica la Juve è ferma a 20 punti, settima e ancora distante dalla zona altissima: davanti ci sono Como e Bologna, mentre la vetta – occupata dalla Roma – dista sette lunghezze. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juventus - Cagliari ? Live Match Live Twitch 17:30 twitch.tv/juvandmeoffici… #News Pre Match? #JuveCagliari Twitch Cronaca? #SerieA La Giornata #Juventus Post Match Interviste Vai su X

Juventus-Cagliari, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook

Juventus Primavera a Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - I bianconeri di Padoin in cerca di conferme dopo la vittoria contro la Roma e il successo in Youth League sul Bodo/Glimt ... Riporta tuttosport.com

Dove vedere Juventus - Cagliari del 29 novembre 2025 in TV e streaming - La Juventus affronta il Cagliari all'Allianz Stadium dopo il successo in Champions. tech.everyeye.it scrive

Juventus-Cagliari: diretta live e risultato in tempo reale - Cagliari di sabato 29 novembre 2025: formazioni e tabellino. Si legge su calciomagazine.net