Juventus-Cagliari | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni

2925-11-29 16:09:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Tutte le informazioni su Juventus-Cagliari, match valido per la tredicesima giornata di Serie A: le formazioni e come seguire il match. Juventus e Cagliari si affrontano allo Stadium nella 13ª giornata della Serie A 202526. I bianconeri di Luciano Spalletti vogliono cavalcare l’entusiasmo generato dalla prima vittoria in Champions League, arrivata sul campo del BodoGlimt, per ripartire anche in campionato: la Juve è reduce da due pareggi consecutivi, nel derby con il Torino e contro la Fiorentina, che l’hanno fatta scivolare al settimo posto alle spalle del Como. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

News recenti che potrebbero piacerti

Serie A, in campo Juventus-Cagliari: bianconeri a caccia di punti per un posto in Champions Stasera la sfida Milan-Lazio alle 20.45 Genoa-Verona 2-1 e Parma-Udinese 0-2. Segui in diretta la cronaca testuale - facebook.com Vai su Facebook

Juventus - Cagliari ? Live Match Live Twitch 17:30 twitch.tv/juvandmeoffici… #News Pre Match? #JuveCagliari Twitch Cronaca? #SerieA La Giornata #Juventus Post Match Interviste Vai su X

Juventus-Cagliari, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - La sfida tra la squadra di Spalletti e quella di isacane si giocherà oggi, sabato 20 novembre alle ore 18:00 ... Da fanpage.it

Juventus-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Juve e Cagliari della 13^ giornata di Serie A si gioca sabato 29 novembre alle 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ... Riporta sport.sky.it

Juventus-Cagliari come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Juventus- Lo riporta sport.virgilio.it