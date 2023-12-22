Maignan Inter, quante pretendenti in caso di addio al Milan! Ci pensa ...Juve Cagliari 1-1 LIVE: bianconeri a caccia del gol del sorpasso, ci ...Infortunio Vlahovic: il serbo va ko calciando in Juve Cagliari! È ...Lanciano una cazzuola dagli spalti e colpiscono in testa un ...DIRETTA | De Rossi inguaia Zanetti. Calciomercato Milan, sfuma Mateta: per gennaio prende quota Pellegrino del Parma

Calciomercato Milan, sfuma Mateta: per gennaio prende quota Pellegrino del Parma

L'eco delle voci dall'Inghilterra si è spenta bruscamente. Jean-Philippe Mateta, nome rimbalzato co... ► milanzone.it

Bayern distratto ma vincente: nel recupero rimonta 3 1 il St. Pauli

Bayern distratto ma vincente: nel recupero rimonta 3 1 il St. Pauli

Bundesliga, la squadra di Kompany va sotto per la terza gara di fila e incassa troppo, ma Diaz e Jac... ► gazzetta.it

Conferito a Nicola Graziano il Premio Fair Play 2025

Conferito a Nicola Graziano il Premio Fair Play 2025

"I Clubs della Regione Campania, valutata l'attività svolta in favore dei giovani, della legalità,... ► casertanews.it

La Sprint per la Ferrari è una "catastrofe" e Gasly sbeffeggia Hamilton

La Sprint per la Ferrari è una “catastrofe” e Gasly sbeffeggia Hamilton

Una catastrofe. Non basta il 13esimo e 17esimo posto nella Sprint in Qatar per la Ferrari di Lecler... ► ilnapolista.it

Tra sms e chiamata alle armi, le dichiarazioni del Mef sulla scalata a Mediobanca smentite dagli stessi scalatori

Tra sms e chiamata alle armi, le dichiarazioni del Mef sulla scalata a Mediobanca smentite dagli stessi scalatori

Benché non ci sia niente di penalmente rilevante, la scalata di Mps a Mediobanca è costellata di pa... ► ilfattoquotidiano.it

Genoa Verona 2 1, prima vittoria per De Rossi sulla panchina del Grifone

Genoa Verona 2 1, prima vittoria per De Rossi sulla panchina del Grifone

Primo successo interno del Genoa che a Marassi supera in rimonta il Verona per 2-1 nella gara valid... ► lapresse.it

Cadavere di un uomo ritrovato in un canale a Garbagnate Milanese: indagini in corso

Cadavere di un uomo ritrovato in un canale a Garbagnate Milanese: indagini in corso

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ritrovamento del corpo Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 nove... ► dayitalianews.com

Orlando "il forte": "Difendiamo Mattarella, no alla nuova legge elettorale. Schlein forte ma si deve utilizzare il Pd". Attacco al riformismo

Orlando "il forte": "Difendiamo Mattarella, no alla nuova legge elettorale. Schlein forte ma si deve utilizzare il Pd". Attacco al riformismo

Dal nostro inviato a Montepulciano. Che vi dobbiamo dire? E' il discorso più alto, più denso, il più... ► ilfoglio.it

aggiornamento sul rilancio di white collar: stato renaissance e data di uscita

aggiornamento sul rilancio di white collar: stato renaissance e data di uscita

Il successo di White Collar, trasmesso originariamente dal 2009 al 2014 su USA Network, ha consolid... ► jumptheshark.it

La Nuova Sondrio va a caccia di punti in Veneto

La Nuova Sondrio va a caccia di punti in Veneto

La Nuova Sondrio affronta, domani alle 14,30, la trasferta più lunga della sua stagione: i biancaz... ► sondriotoday.it

Formula1, Sprint in Qatar: Ferrari lontanissima dal podio

Formula1, Sprint in Qatar: Ferrari lontanissima dal podio

Roma, 29 nov. (askanews) – Amaro sfogo di Charles Leclerc 13esimo) e Lewis Hamilton (17esimo) dop... ► ildenaro.it

Lanciano una cazzuola dagli spalti e colpiscono in testa un calciatore: scoppia la maxi rissa

Lanciano una cazzuola dagli spalti e colpiscono in testa un calciatore: scoppia la maxi rissa

Brutto episodio durante il match di Champions League africana che vede protagonista Trezeguet, colp... ► calciomercato.it

A Spoltore la campagna di tesseramento di Forza Italia

A Spoltore la campagna di tesseramento di Forza Italia

Campagna di tesseramento di Forza Italia a Spoltore nella giornata di domenica 30 novembre.Dalle o... ► ilpescara.it

Una notte di musica, spettacolo e comunità nel cuore di Sarsina: ecco il programma del Capodanno

Una notte di musica, spettacolo e comunità nel cuore di Sarsina: ecco il programma del Capodanno

Una notte di musica, spettacolo e comunità nel cuore di Sarsina: sarà un Capodanno speciale quello... ► cesenatoday.it

Tenta di rapire una bambina, ma la mamma lo mette in fuga: è caccia all'uomo nell'avellinese

Tenta di rapire una bambina, ma la mamma lo mette in fuga: è caccia all’uomo nell’avellinese

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Avellino sul presunto tentativo di rapimento di... ► secoloditalia.it

Juve Cagliari 0 0 LIVE: Vlahovic pericoloso, respingono i rossoblù

Juve Cagliari 0 0 LIVE: Vlahovic pericoloso, respingono i rossoblù

di Andrea BargioneJuve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, va... ► juventusnews24.com

Pensioni in aumento nel 2026: i nuovi importi

Pensioni in aumento nel 2026: i nuovi importi

Ottime notizie per i pensionati italiani visto che tra poche settimane, con l'ingresso del 2026, ci... ► ilgiornale.it

Milano Cortina 2026, Gemme (Anas): "Da gennaio pronte le varianti di Valle e Tai di Cadore" – Il video

Milano Cortina 2026, Gemme (Anas): "Da gennaio pronte le varianti di Valle e Tai di Cadore" – Il video

(Agenzia Vista) Belluno, 29 novembre 2025 Anas annuncia che le varianti di Valle e Tai sulla SS 51... ► open.online

Pd: Orlando,

Pd: Orlando, 'partito conti di più, assemblea e programma da far crescere nei territori'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo candidarci non ad andare al governo ma a cambiare il Paese... ► iltempo.it

Paris FC Auxerre (sabato 29 novembre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Paris FC Auxerre (sabato 29 novembre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Reduce da 2 KO consecutivi il Paris FC di Gilli deve adesso guardarsi le spalle e assume i contorni... ► infobetting.com

Vandalismi e violenza sugli autobus: "Non si viaggia sicuri, la Regione intervenga"

Vandalismi e violenza sugli autobus: "Non si viaggia sicuri, la Regione intervenga"

Cresce la preoccupazione per i vandalismi e, in caso, per episodi violenti, a bordo degli autobus ... ► pisatoday.it

Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntate del 29 novembre | Video Mediaset

Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntate del 29 novembre | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – sabato 29 novembre – con la soap turca La forza di una donna (Kad?n). Ec... ► superguidatv.it

Crollo Bari, Magalini e Di Cesare chiedono scusa ai tifosi: "Vergogna, abbiamo toccato il fondo"

Crollo Bari, Magalini e Di Cesare chiedono scusa ai tifosi: “Vergogna, abbiamo toccato il fondo”

Nel post di Empoli-Bari, gara che ha visto biancorossi uscire dal campo con un umiliante 5-0, i du... ► baritoday.it

Verissimo, ecco come e dove vedere la replica dell'ultima puntata

Verissimo, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura,... ► tutto.tv

«La famiglia nel bosco era molto unita. Errore dividerla, trauma per i bimbi»

«La famiglia nel bosco era molto unita. Errore dividerla, trauma per i bimbi»

La celebre psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi: «È mancata la gradualità nell'allontanament... ► laverita.info

Consiglio di Stato: demolizioni obbligatorie e sempre eseguibili contro abusi edilizi

Consiglio di Stato: demolizioni obbligatorie e sempre eseguibili contro abusi edilizi

La sentenza n. 9175/2025 ribadisce i principi sulla repressione dell'abusivismo edilizio Il Test... ► puntomagazine.it

Insegnava da 5 anni alle elementari, ma non poteva. La maestra condannata a restituire 100mila euro: come l'hanno scoperta

Insegnava da 5 anni alle elementari, ma non poteva. La maestra condannata a restituire 100mila euro: come l’hanno scoperta

Per cinque anni ha insegnato nelle scuole elementari del Veronese senza aver mai conseguito il dip... ► open.online

200 presenze Locatelli Juve, sempre più nella storia: traguardo per il capitano con la maglia bianconera contro il Cagliari

200 presenze Locatelli Juve, sempre più nella storia: traguardo per il capitano con la maglia bianconera contro il Cagliari

di Redazione JuventusNews24200 presenze Locatelli Juve, il capitano è sempre più nella storia: tragu... ► juventusnews24.com

Nikita Perotti età vita privata e Instagram del ballerino di ballando

Nikita Perotti età vita privata e Instagram del ballerino di ballando

Nel panorama della danza televisiva italiana, emergono figure giovani e di grande talento che riesc... ► jumptheshark.it

Nacional Madeira Benfica (sabato 29 novembre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia alle Aquile

Nacional Madeira Benfica (sabato 29 novembre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia alle Aquile

Il Benfica ha commesso diversi passi falsi in Primeira Liga e ha accumulato un ritardo di 6 punti v... ► infobetting.com

Inter, Bonny out contro il Pisa: attacco influenzale per il francese, Chivu si affida a Lautaro e Thuram

Inter, Bonny out contro il Pisa: attacco influenzale per il francese, Chivu si affida a Lautaro e Thuram

Alla vigilia della sfida dell'Arena Garibaldi, l'Inter di Cristian Chivu perde uno dei giocatori pi... ► serieagoal.it

I commercianti accendono il Natale in via Stellato

I commercianti accendono il Natale in via Stellato

I commercianti di San Prisco 'accendono' il Natale in via Stellato. Una delle strade più gettonate... ► casertanews.it

Vela, Italia fuori dal podio agli Europei iQFoil. Maggetti beffata in finale, Falcioni fa sognare

Vela, Italia fuori dal podio agli Europei iQFoil. Maggetti beffata in finale, Falcioni fa sognare

Epilogo amaro per l'Italia ai Campionati Europei Open 2025 di iQFoil, ultimo grande appuntamento st... ► oasport.it

D

D'Alfonso (Pd) sull'aeroporto d'Abruzzo: "Piano nazionale lo colloca in Serie B"

«L'aeroporto di Pescara è destinato alla Serie B. È questa la verità sullo scalo d'Abruzzo svelata... ► ilpescara.it

Truffe telefoniche e 'spoofing', è allarme in Italia: i prefissi stranieri da evitare

Truffe telefoniche e ‘spoofing’, è allarme in Italia: i prefissi stranieri da evitare

(Adnkronos) – Allarme per nuove truffe telefoniche in Italia attraverso numeri con prefissi stranier... ► periodicodaily.com

Perché in Juve Cagliari l'arbitro non ha fischiato rigore su Palestra e il VAR non è intervenuto

Perché in Juve Cagliari l’arbitro non ha fischiato rigore su Palestra e il VAR non è intervenuto

L'episodio da moviola capita dopo nemmeno un minuto di partita. Cosa ha visto il direttore di gara,... ► fanpage.it

Norris: "Le provocazioni di Max? È la strategia aggressiva della Red Bull". Hamilton: "Peggio di così..."

Norris: "Le provocazioni di Max? È la strategia aggressiva della Red Bull". Hamilton: "Peggio di così..."

Il britannico risponde a Verstappen: "In genere ha una buona idea di molte cose, ma ce ne sono anche... ► gazzetta.it

Auto fuori controllo finisce nella scarpata e si schianta nel torrente

Auto fuori controllo finisce nella scarpata e si schianta nel torrente

La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 14:30 di sabato 29 novembre quando in quel di Preda... ► trentotoday.it

"Hashish, trinciatori e bilancini di precisione in casa": arrestato ventiduenne

"Hashish, trinciatori e bilancini di precisione in casa": arrestato ventiduenne

L'occhio lungo dei poliziotti, ancora una volta, ha fatto centro. Messa a segno una perquisizione ... ► agrigentonotizie.it

Atreju: Nardella,

Atreju: Nardella, 'Conte? Se ci dividiamo facciamo gioco destra'

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Se ci dividiamo anche su cosa rispondere a Meloni in merito a... ► iltempo.it

Atreju: Nardella,

Atreju: Nardella, 'Conte? Se ci dividiamo facciamo gioco destra'

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Se ci dividiamo anche su cosa rispondere a Meloni in merito a... ► iltempo.it

Basket, Italia in Lituania con l'aggiunta di Mannion al gruppo di Tortona per le qualificazioni ai Mondiali 2027

Basket, Italia in Lituania con l’aggiunta di Mannion al gruppo di Tortona per le qualificazioni ai Mondiali 2027

Sarà un'Italia quasi del tutto identica a quanto visto nella sera di Tortona quella che affronterà,... ► oasport.it



Il Salento conquista The Voice Senior, Francesco De Siena entra nel team di Nek

MORCIANO DI LEUCA – Trionfo salentino sul palco di Rai1. Il musicista di Morciano di Leuca, France... ► lecceprima.it

Con il mese di dicembre arriva la tredicesima mensilità: nelle tasche degli italiani arriveranno 42 miliardi di euro netti

Con il mese di dicembre arriva la tredicesima mensilità: nelle tasche degli italiani arriveranno 42 miliardi di euro netti

Con il mese di dicembre scattano le tredicesime mensilità , che interesseranno da lunedì 16,3 milion... ► gazzettadelsud.it

Casa nel bosco, la famiglia accetta l’offerta di un casolare in via temporanea. “Un passo in avanti, non indietro”

Casa nel bosco, la famiglia accetta l’offerta di un casolare in via temporanea. “Un passo in avanti, non indietro”

I genitori della ormai famigerata “Famiglia nel bosco” hanno accettato l’offerta di un casale mess... ► secoloditalia.it

Biathlon, Norvegia vittoriosa nella staffetta maschile a Oestersund. Italia sesta e con rammarico

Biathlon, Norvegia vittoriosa nella staffetta maschile a Oestersund. Italia sesta e con rammarico

È andata alla Norvegia la vittoria della prima staffetta maschile della stagione di Coppa del Mondo... ► oasport.it

Fondazione Centenario, il Pd: "Errori, ritardi e tensioni: una navigazione a vista"

Fondazione Centenario, il Pd: "Errori, ritardi e tensioni: una navigazione a vista"

Errori, ritardi e tensioni. È questo - secondo il coordinatore comunale del Pd di Latina, Marco Ce... ► latinatoday.it

Alla Biblioteca Alda Merini di Montegrotto laboratori e spettacoli per famiglie e adulti durante le festività natalizie

Alla Biblioteca Alda Merini di Montegrotto laboratori e spettacoli per famiglie e adulti durante le festività natalizie

Un calendario ricco di appuntamenti natalizi per grandi e piccini animerà il Centro Civico Bibliot... ► padovaoggi.it

Juve Cagliari 0 0 LIVE: costruiscono i bianconeri ma i rossoblù sono attenti

Juve Cagliari 0 0 LIVE: costruiscono i bianconeri ma i rossoblù sono attenti

di Andrea BargioneJuve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, va... ► juventusnews24.com

Il Napoli perde anche Gilmour, lunedì l’operazione

Il Napoli perde anche Gilmour, lunedì l’operazione

Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo i pesantissimi infortuni prima di De Bruyne e poi di Zambo A... ► sololaroma.it

All’Accademia della Cucina Piacentina pranzo per il gruppo di pellegrinaggio

All’Accademia della Cucina Piacentina pranzo per il gruppo di pellegrinaggio

Nei mesi scorsi si sono recati per pellegrinaggi organizzati dalla Diocesi sia a Malta, sia a Lour... ► ilpiacenza.it

DIRETTA Serie A: tredicesima giornata: Spalletti conferma Perin, si parte a Torino LIVE

DIRETTA Serie A: tredicesima giornata: Spalletti conferma Perin, si parte a Torino LIVE

Calciomercato.it seguirà le partite di sabato in tempo reale Dopo la vittoria del Como contro il Sa... ► calciomercato.it

Padova, esulta Tarroni (vice Andreoletti): «Risultato giusto. Sorrentino in campo per scelta tattica»

Padova, esulta Tarroni (vice Andreoletti): «Risultato giusto. Sorrentino in campo per scelta tattica»

Senza fiato. La vittoria all’Adriatico rimette in moto il percorso del Padova, ma non restituisce ... ► padovaoggi.it

Giaccherini: «Yamal ha numeri migliori di Yildiz? Provate a mettere Kenan nel Barcellona e vediamo cosa combina»

Giaccherini: «Yamal ha numeri migliori di Yildiz? Provate a mettere Kenan nel Barcellona e vediamo cosa combina»

di Redazione JuventusNews24Giaccherini: «Yamal ha numeri migliori di Yildiz? Provate a mettere Kenan... ► juventusnews24.com

Cattolica, l’open day è come sempre un successo

Cattolica, l’open day è come sempre un successo

Sono stati molto numerosi gli allievi (e le loro famiglie) che hanno partecipato all’Open day dell... ► ilpiacenza.it

Infortunio Vlahovic: il serbo va ko calciando in Juve Cagliari! È quasi in lacrime: «Mi sono fatto molto male»

Infortunio Vlahovic: il serbo va ko calciando in Juve Cagliari! È quasi in lacrime: «Mi sono fatto molto male»

di Redazione JuventusNews24Infortunio Vlahovic: il serbo si fa male calciando in Juve Cagliari! Forf... ► juventusnews24.com

DIRETTA | De Rossi inguaia Zanetti. Bonny out, Vlahovic ko – Le news del 29 novembre

DIRETTA | De Rossi inguaia Zanetti. Bonny out, Vlahovic ko – Le news del 29 novembre

Manca sempre meno al fischio d’inizio delle gare di Milan e Juventus, ma non solo: tutti gli aggior... ► calciomercato.it

Mercato immobiliare, 2.364 compravendite nei primi sei mesi del 2025 (+330)

Mercato immobiliare, 2.364 compravendite nei primi sei mesi del 2025 (+330)

Nel primo semestre del 2025 sono state registrate in provincia di Piacenza - secondo i dati dell’O... ► ilpiacenza.it

Vasco Rossi a Ferrara, il sindaco spazza via le polemiche: “Sarà una festa meravigliosa”

Vasco Rossi a Ferrara, il sindaco spazza via le polemiche: “Sarà una festa meravigliosa”

Bologna, 29 novembre 2025 – “Vasco, la città di Ferrara ha voglia di sentirti dal vivo”. Con una le... ► ilrestodelcarlino.it

Monte Bollettone, scivola sul sentiero: elicottero, soccorso alpino e vigili del fuoco in azione

Monte Bollettone, scivola sul sentiero: elicottero, soccorso alpino e vigili del fuoco in azione

Stava camminando lungo il sentiero che porta a Capanna Mara, quando è scivolato e ha riportato una... ► quicomo.it

Pro Pal,a Roma bruciata la bandiera Usa

Pro Pal,a Roma bruciata la bandiera Usa

18.20 Una bandiera a stelle e strisce degli Stati Uniti è stata data alle fiamme da alcuni manifest... ► televideo.rai.it

Mercato Inter, Repubblica si sbilancia: «A Pisa ultima chiamata per quel giocatore!». Cosa può accadere in cado di flop

Mercato Inter, Repubblica si sbilancia: «A Pisa ultima chiamata per quel giocatore!». Cosa può accadere in cado di flop

di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Repubblica si sbilancia: «A Pisa ultima chiamata per quel g... ► internews24.com