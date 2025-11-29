Juventus-Cagliari allo Stadium una sfida che pesa | formazioni precedenti e dove seguirla

Il sabato della tredicesima giornata di Serie A riporta la Juventus all’Allianz Stadium per affrontare il Cagliari, un incrocio che negli anni ha scritto pagine contrastanti. La squadra di Luciano Spalletti arriva con il vento favorevole della vittoria in Norvegia contro il BodøGlimt, ma in campionato serve tornare a spingere: i bianconeri non vincono in casa contro i rossoblù dal 2009, un dato che pesa sia nelle statistiche sia nelle narrazioni che accompagnano questo match. Il Cagliari, reduce da due mesi senza vittorie in campionato, cerca un colpo che avrebbe il sapore dell’impresa, mentre la Juve punta a sfruttare il proprio momento europeo per rilanciarsi anche in Serie A. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

