Juventus-Cagliari allo Stadium una sfida che pesa | formazioni precedenti e dove seguirla

Il sabato della tredicesima giornata di Serie A riporta la Juventus all’Allianz Stadium per affrontare il Cagliari, un incrocio che negli anni ha scritto pagine contrastanti. La squadra di Luciano Spalletti arriva con il vento favorevole della vittoria in Norvegia contro il BodøGlimt, ma in campionato serve tornare a spingere: i bianconeri non vincono in casa contro i rossoblù dal 2009, un dato che pesa sia nelle statistiche sia nelle narrazioni che accompagnano questo match. Il Cagliari, reduce da due mesi senza vittorie in campionato, cerca un colpo che avrebbe il sapore dell’impresa, mentre la Juve punta a sfruttare il proprio momento europeo per rilanciarsi anche in Serie A. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Juventus-Cagliari, allo Stadium una sfida che pesa: formazioni, precedenti e dove seguirla

News recenti che potrebbero piacerti

Spalletti ha deciso i tre difensori titolari ? Chi giocherà in Juventus Cagliari - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus-Cagliari, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A Vai su X

Juventus Cagliari, oggi la sfida dello Stadium! L’analisi dei precedenti indica una tendenza - Tutti i numeri della partita dello Stadium Oggi, sabato 29 novembre, a partire dalle 18:00, l’Alli ... Lo riporta cagliarinews24.com

Juventus-Cagliari: Analisi Approfondita della Sfida di Serie A - La Juventus sfida il Cagliari in un match decisivo per la corsa alla classifica di Serie A. Come scrive notizie.it

Juventus-Cagliari, le PROBABILI FORMAZIONI e dove vedere la sfida - Trasferta di Bodo da lasciare alle spalle, torna la Serie A e la Juventus deve riscattarsi dopo i pareggi del derby e di Firenze. Lo riporta ilbianconero.com