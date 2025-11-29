Juventus-Cagliari 2-1 Yildiz trascina i bianconeri con una doppietta
Dopo il successo in Champions League con il Bodo Glimt, la Juventus ritrova i tre punti anche in campionato, battendo 2-1 il Cagliari all’ Allianz Stadium. Succede tutto nel primo tempo, con i bianconeri costretti a rincorrere dopo il vantaggio dei rossoblù con Sebastiano Esposito. Immediato il pareggio di Kenan Yildiz, che si ripete anche allo scadere della frazione su assist di Kalulu. Vittoria importante per la squadra di Spalletti, che si porta momentaneamente a una lunghezza di distanza dal quarto posto. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
