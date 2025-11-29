Juventus-Cagliari 2-1 Yildiz firma la rimonta
Torino, 29 novembre 2025 - Yildiz ribalta il Cagliari. Il numero 10 della Juventus firma la rimonta dei suoi ai danni della formazione isolana, passata in vantaggio nel primo tempo con Esposito. Il turco sigla l'immediato pari e poi raddoppia prima dell'intervallo. Con questa affermazione la Vecchia Signora sale a quota 23 punti: è la prima vittoria dell'era Spalletti all'Allianz Stadium. I sardi restano invece a quota 11 punti. Da segnalare l'infortunio di Vlahovic, out nel corso della prima frazione a causa di un problema muscolare. Le scelte degli allenatori. Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Serie A, in campo Juventus-Cagliari 2-1: per i bianconeri punti preziosi in chiave europea Stasera la sfida Milan-Lazio alle 20.45 Genoa-Verona 2-1 e Parma-Udinese 0-2. Segui in diretta la cronaca testuale https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-seri - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus 0-1 #Cagliari : Sebastiano Esposito, but might be an own goal... #JuveCagliari #SerieA #JuventusCagliari #SerieAEnilive #Calcio Vai su X
Juventus-Cagliari 2-1: video, gol e highlights - Con una doppietta di Yildiz la Juventus batte il Cagliari dopo essere andata in svantaggio. Come scrive sport.sky.it
Juventus-Cagliari 2-1, risultato finale della partita di Serie A: Yildiz decisivo con una doppietta - 1, la cronaca minuto per minuto e gli episodi salienti della partita della 13ª giornata giocata ... Riporta fanpage.it
PAGELLE E TABELLINO JUVE-CAGLIARI 2-1: Yildiz vale doppio, Kostic travolto e Palestra da Nazionale - Cagliari a cura dell’inviato di Calciomercato. Si legge su calciomercato.it