Juventus-Cagliari 2-1 le pagelle | Yildiz 8 torna a brillare Kostic 5 errore su Palestra 6,5

Ilmessaggero.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus torna a vincere in campionato grazie alla doppietta di un ritrovato Kenan Yildiz. All'Allianz Stadium termina 2-1 contro il Cagliari che però passa in vantaggio con. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

juventus cagliari 2 1 le pagelle yildiz 8 torna a brillare kostic 5 errore su palestra 65

© Ilmessaggero.it - Juventus-Cagliari 2-1, le pagelle: Yildiz (8) torna a brillare, Kostic (5) errore su Palestra (6,5)

Approfondisci con queste news

juventus cagliari 2 1Juventus-Cagliari 2-1: video, gol e highlights - Con una doppietta di Yildiz la Juventus batte il Cagliari dopo essere andata in svantaggio. Come scrive sport.sky.it

juventus cagliari 2 1Juventus-Cagliari 2-1, risultato finale della partita di Serie A: Yildiz decisivo con una doppietta - 1, la cronaca minuto per minuto e gli episodi salienti della partita della 13ª giornata giocata ... Si legge su fanpage.it

juventus cagliari 2 1PAGELLE E TABELLINO JUVE-CAGLIARI 2-1: Yildiz vale doppio, Kostic travolto e Palestra da Nazionale - Cagliari a cura dell’inviato di Calciomercato. Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Cagliari 2 1