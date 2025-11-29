Juventus-Cagliari 2-1 i bianconeri tornano a vincere | allo Stadium brilla Yildiz ma si fa infortuna Vlahovic

La Juventus torna a vincere in Serie A. Contro il Cagliari di Pisacane arriva la prima vittoria allo Stadium per Luciano Spalletti. La partita si era messa anche in salita, complice un avvio molto forte dei sardi che, dopo alcune azioni pericolose dei padroni di casa, riescono a trovare il vantaggio al minuto 25?. Kostic, dopo un duello con Palestra, commette un grave errore nel ristoppare il pallone. Il classe 2005 dei rossoblu ne approfitta e si invola in solitaria. Arrivato sul fondo crossa rasoterra per Sebastiano Esposito che deve solamente spingere il pallone alle spalle di Perin. Non passa neanche un minuto che l a Juventus pareggia con una perla di Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus-Cagliari 2-1, i bianconeri tornano a vincere: allo Stadium brilla Yildiz ma si fa infortuna Vlahovic

