La Juventus supera in rimonta il Cagliari per 2-1 nella gara valida per la 13esima giornata di serie A. All'Allianz Stadium di Torino i sardi si portano in vantaggio al 26? con Esposito ma un minuto dopo arriva la rete di Yildiz che a fine primo tempo, al 46?, firma la doppietta e il sorpasso. Al 30? infortunio per Vlahovic costretto a lasciare il campo dolorante. Dopo due pareggi consecutivi i bianconeri ritrovano la vittoria e si portano a 23 punti, al settimo posto momentaneo in classifica, a una lunghezza da Bologna e Como.

© Lapresse.it - Juventus-Cagliari 2-1: doppietta di Yildiz, rimonta bianconera