Juventus 204 tiri in questa Serie A! Ma c’è un trend da correggere per Spalletti | in cosa deve migliorare la squadra bianconera Il dato

Juventus, 204 tiri in Serie A! Ma c’è un trend da migliorare per Spalletti: cosa deve correggere la squadra bianconera. Il dato. La Juventus si prepara a ricevere il Cagliari all’Allianz Stadium con la voglia di trasformare il dominio territoriale in punti pesanti. Se la “cura” di Luciano Spalletti ha portato stabilità e possesso palla, i dati svelano un’anomalia statistica che il tecnico toscano dovrà correggere in fretta: la squadra tira tantissimo, ma concretizza meno delle dirette concorrenti per il vertice. Volume di fuoco: secondi solo ai Campioni d’Italia. Il primo dato è positivo e testimonia la volontà propositiva dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, 204 tiri in questa Serie A! Ma c’è un trend da correggere per Spalletti: in cosa deve migliorare la squadra bianconera. Il dato

Altri contenuti sullo stesso argomento

… ! Da una parte la gang di Stranger Things, dall’altra i campioni della Juventus Chi vincerà questa partita surreale giocata tra Demogorgoni, portali oscuri e… tiri da fuori area? Nella n - facebook.com Vai su Facebook

La #Juventus ha finalmente vinto fuori casa dopo 419 giorni, ma senza dare grandi segnali. I 16 tiri nello specchio impressionano nei numeri, però arrivano più dalla forza di volontà che da un gioco davvero fluido. La squadra ha alternato buone pressioni a m Vai su X

Yildiz dietro solo a Nico Paz: numeri da fenomeno per il turco in Serie A! Sta inseguendo il gioiello del Como in questa speciale classifica - È dietro al gioiello del Como in questa speciale classifica Non sono semplici attaccanti, non sono solo rifinitori: sono ... Segnala juventusnews24.com

Juve: attacco nel mirino della critica, ma i bianconeri sono secondi nella classifica dei tiri - A primeggiare, in questa speciale graduatoria, è l'Inter, con 199 conclusioni totali (60 ... Secondo tuttojuve.com

Da Calhanoglu a Mandragora: Juve, allarme tiri da fuori area. Non è più una semplice coincidenza - Prima con Tudor, ora con Spalletti: troppi gol presi con conclusioni da lontano, poca reattività in chiusura. Scrive msn.com