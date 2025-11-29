Juve vietato sbagliare | Cagliari crocevia prima del calendario più duro
La vittoria di Bodø ha restituito ossigeno e un frammento di entusiasmo, ma non ha cambiato la realtà del campionato: la Juventus deve ripartire. La squadra di Luciano Spalletti si presenta al tredicesimo turno da settima forza della Serie A, rallentata da una striscia di pareggi che ha frenato ogni slancio. I due segni X contro Torino e Fiorentina hanno impedito di avvicinarsi al quarto posto, mentre davanti le rivali hanno iniziato ad accelerare. E c’è un dato allarmante che non aiuta: dopo le gare di Champions, i bianconeri in questa stagione non hanno mai ottenuto i tre punti. Una classifica che si complica: la Juve resta settima anche in caso di vittoria. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
