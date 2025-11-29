Juve vietato sbagliare | Cagliari crocevia prima del calendario più duro

Serieagoal.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittoria di Bodø ha restituito ossigeno e un frammento di entusiasmo, ma non ha cambiato la realtà del campionato: la Juventus deve ripartire. La squadra di Luciano Spalletti si presenta al tredicesimo turno da settima forza della Serie A, rallentata da una striscia di pareggi che ha frenato ogni slancio. I due segni X contro Torino e Fiorentina hanno impedito di avvicinarsi al quarto posto, mentre davanti le rivali hanno iniziato ad accelerare. E c’è un dato allarmante che non aiuta: dopo le gare di Champions, i bianconeri in questa stagione non hanno mai ottenuto i tre punti. Una classifica che si complica: la Juve resta settima anche in caso di vittoria. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

juve vietato sbagliare cagliari crocevia prima del calendario pi249 duro

© Serieagoal.it - Juve, vietato sbagliare: Cagliari crocevia prima del calendario più duro

Altri contenuti sullo stesso argomento

juve vietato sbagliare cagliariLa Juventus contro il Cagliari non può sbagliare, la zona Champions rischia di allontanarsi: ma c'è un tabù da sfatare - I bianconeri devono assolutamente tornare alla vittoria anche in campionato per non perdere ulteriore terreno dalle prime. Come scrive msn.com

juve vietato sbagliare cagliariVerso Juventus Cagliari, gli uomini di Spalletti non possono più sbagliare: Pisacane avvisato - Verso Juventus Cagliari, la squadra di Luciano Spalletti ha solo un obiettivo per la sfida di sabato prossimo contro i rossoblù La pressione sui bianconeri è alta. Riporta cagliarinews24.com

Juve, ora in Champions League non si può più sbagliare - La Juventus dovrà compiere una vera e propria impresa per raddrizzare il suo cammino in Champions League. Da it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Vietato Sbagliare Cagliari