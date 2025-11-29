Juve si studia la situazione di Maignan | non rinnova col Mlan Centrocampo piace Toth

Torino, 28 novembre 2025 – Oggi Juve-Cagliari, una partita determinante per rilanciare le quotazioni della squadra di Spalletti in campionato, ma anche tanto lavoro dietro le quinte per il mercato che sarà sia a gennaio che a giugno. Si cercano rinforzi in almeno due reparti, partendo dalla difesa per passare al centrocampo, ma in ottica prossima stagione si guarda anche alla porta, con una possibile suggestione Mike Maignan in caso di uscita di Mattia Perin. Il portierone francese è in scadenza di contratto con il Milan e per ora non ci sono stati passi avanti sul rinnovo di contratto. A centrocampo, invece, gli occhi della dirigenza si sono posati su un giovane mediano che possa dare qualità e, chissà, una futura plusvalenza nel solco della sostenibilità finanziaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

