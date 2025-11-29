Juve e non solo per Alex Toth | affare record in Ungheria | CMIT

Il miglior talento del calcio ungherese potrebbe lasciare il Ferencvaros già a gennaio È il calciatore più giovane dell’Ungheria di Rossi, che ha mancato al fotofinish la qualificazione ai playoff Mondiale. È, soprattutto, il miglior talento del calcio ungherese. Per Alex Toth c’è la fila: mezza Europa è sul ventenne del Ferencvaros, la squadra più titolata del Paese magiaro. Come appreso da Calciomercato.it, in Italia non piace solo alla Juve, anche se i bianconeri sono a caccia di un calciatore proprio con le caratteristiche del classe 2005. Juve e non solo, c’è la fila per Alex Toth: affare record in Ungheria (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve e non solo per Alex Toth: affare record in Ungheria | CM.IT

