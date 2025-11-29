Juve conto alla rovescia per Bremer | rientro per metà dicembre

Assente dal 27 settembre, l'obiettivo per il brasiliano è di tornare a disposizione per la partita contro il Bologna (in programma il 14 dicembre). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, conto alla rovescia per Bremer: rientro per metà dicembre

