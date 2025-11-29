Juve-Cagliari Spalletti va sul sicuro | il 3-4-2-1 è fatto Ecco la formazione titolare

Dopo un mese intenso alla Continassa, Luciano Spalletti ha scelto la sua Juventus titolare. E la sfida di oggi alle 18 contro il Cagliari certifica l’identità del nuovo progetto: un 3-4-2-1 solido, costruito sulle certezze trovate giorno dopo giorno in allenamento e affinato anche attraverso qualche esperimento nella trasferta di Bodo. Lì, il tecnico aveva ruotato diversi uomini – McKennie, Adzic, Miretti, Openda – ma per il campionato si affida al blocco che considera ormai la base del suo percorso bianconero. Il KKK della difesa e il nodo Bremer. Fino al rientro di Gleison Bremer, l’asse arretrato sarà quello visto nelle ultime uscite: Kalulu, Kelly e Koopmeiners. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Spalletti ha deciso i tre difensori titolari ? Chi giocherà in Juventus Cagliari - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus-Cagliari, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A Vai su X

Juve Cagliari: chi giocherà sulle fasce a centrocampo? Spalletti va verso questa direzione, un rientro tra i titolari! Ultimissime di formazione - Ultimissime di formazione La trasferta artica di Bodø è archiviata, ora la testa è solo al ... Lo riporta juventusnews24.com

Juventus-Cagliari, i convocati di Spalletti: Gatti torna a disposizione, out in quattro - Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha reso nota la lista dei convocati per il match contro il Cagliari, in programma oggi alle ore 18. Riporta tuttomercatoweb.com

Spalletti Juventus, il tecnico ha chiesto e trovato risposte: dopo Bodo ha capito che il suo gruppo… La rivelazione dalla Continassa - Spalletti Juventus, il tecnico ha avuto conferme importanti a Bodo: il gruppo è sintonizzato, chi gioca meno risponde presente e la concentrazione è alta La trasferta norvegese di Bodo ha lasciato in ... Lo riporta juventusnews24.com