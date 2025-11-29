Juve-Cagliari Spalletti costretto al cambio | Vlahovic va KO

Calciomercato.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutta tegola per la Juventus contro il Cagliari, Luciano Spalletti è stato costretto a sostituire Dusan Vlahovic per un problema muscolare: al suo posto dentro David Fuori in lacrime. Quando la flash news è questa non si riserva nulla di buono e per Dusan Vlahovic c’è grande preoccupazione in casa Juventus. L’attaccante serbo ha chiesto il cambio dopo un allungo al 30esimo minuto di gioco, uscendo dal campo zoppicando vistosamente e rientrando negli spogliatoi in lacrime. – Calciomercatoit (Ansa Foto) Al suo posto Luciano Spalletti ha inserito Jonathan David, ma già dovrà ragionare su quelle che saranno le prossime partite: il tecnico toscano perde una delle sue certezze. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

juve cagliari spalletti costretto al cambio vlahovic va ko

© Calciomercato.it - Juve-Cagliari, Spalletti costretto al cambio: Vlahovic va KO

News recenti che potrebbero piacerti

juve cagliari spalletti costrettoJuventus, Spalletti perde Vlahovic! Salterà il Napoli - Brutte notizie per la Juve di Spalletti: Dusan Vlahovic è stato costretto a lasciare il campo per infortunio alla mezz'ora di Juventus- Secondo tuttonapoli.net

juve cagliari spalletti costrettoFLASH | Juventus-Cagliari, infortunio per Vlahovic: rischio stop serio! - Pessime notizie per Spalletti durante Juventus- Da fantamaster.it

juve cagliari spalletti costrettoVlahovic ko, infortunio in Juve-Cagliari: il gesto di dolore e le lacrime - Dusan Vlahovic, schierato da titolare dopo la panchina di Bodo, si è fermato improvvisamente dopo uno scatto e una conclusione verso ... Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Cagliari Spalletti Costretto