Juve Cagliari infortunio per Vlahovic | il serbo esce in lacrime! Ecco cos’ha detto a Spalletti al momento del cambio

Inter News 24 e cosa filtra. Una bruttissima tegola si è abbattuta sulla Juventus durante la gara di campionato contro il Cagliari, gettando un’ombra pesante non solo sull’esito dell’incontro ma sul prosieguo della stagione bianconera. La squadra perde il suo riferimento offensivo principale: Dušan Vlahovi?. L’attaccante serbo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 30° minuto del primo tempo, lasciando il campo visibilmente sofferente ed estremamente preoccupato, in una scena che ha fatto calare il gelo tra i tifosi presenti allo stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Juve Cagliari, infortunio per Vlahovic: il serbo esce in lacrime! Ecco cos’ha detto a Spalletti al momento del cambio

