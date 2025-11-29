Juve Cagliari 2-1 Spalletti ritrova la vittoria | decisiva la doppietta di Yildiz Ecco com’è andata
Inter News 24 la sfida di stasera in Serie A. Finisce qui all’Allianz Stadium. La Juventus torna al successo tra le mura amiche, regalando al tecnico Luciano Spalletti la sua prima vittoria casalinga da quando siede sulla panchina bianconera. Il risultato finale di 2-1 premia la reazione d’orgoglio della Vecchia Signora, capace di ribaltare con carattere una partita che si era messa subito in salita contro un avversario ostico. Botta e risposta: Esposito colpisce, Yildiz risponde da campione. A gelare inizialmente lo stadio ci aveva pensato Sebastiano Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Juventus-Cagliari 2-1, Juventus in vantaggio nel recupero con Yildiz - LA DIRETTA Alle 18 l’anticipo all’Allianz Stadium. Assente Mina - facebook.com Vai su Facebook
#Spalletti e #DiGregorio fuori: "Ecco perché #Perin gioca titolare #Juve-Cagliari" Vai su X
LIVE Juventus-Cagliari 2-1 Serie A 2025/2026: Juventus, quinto cambio: Cabal - Cagliari: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it
Juventus-Cagliari 2-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: doppietta di Yildiz e Esposito - 1, la cronaca minuto per minuto e gli episodi salienti della partita della 13ª giornata giocata ... fanpage.it scrive
Juventus Cagliari 2-1 LIVE: Conceicao ci prova due evolte nel giro di sei minuti - Juventus Cagliari: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la 13a giornata del campionato di Serie A 2025- Riporta cagliarinews24.com