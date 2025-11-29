Juve Cagliari 2-1 Spalletti ritrova la vittoria | decisiva la doppietta di Yildiz Ecco com’è andata

Inter News 24 la sfida di stasera in Serie A. Finisce qui all’Allianz Stadium. La Juventus torna al successo tra le mura amiche, regalando al tecnico Luciano Spalletti la sua prima vittoria casalinga da quando siede sulla panchina bianconera. Il risultato finale di 2-1 premia la reazione d’orgoglio della Vecchia Signora, capace di ribaltare con carattere una partita che si era messa subito in salita contro un avversario ostico. Botta e risposta: Esposito colpisce, Yildiz risponde da campione. A gelare inizialmente lo stadio ci aveva pensato Sebastiano Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com

