Juve-Cagliari 2-1 rimonta bianconera nel segno di Yldiz
AGI - La Juve soffre ma vince di misura la partita interna con il Cagliari valida per la 13esima giornata di serie A. Sardi in vantaggio al 26' con Sebastiano Esposito ma Yldiz trova il pari nel giro di un minuto ed è ancora lui a firmare il 2-1 definitivo nel recupero del primo tempo. Con il successo, che bissa quello di Champions in Norvegia, i bianconeri salgono a 23 punti in classifica prima del big match contro il Napoli. All'Allianz Stadium la formazione di casa capovolge il risultato grazie alle magie del suo trascinatore, in una serata guastata però dall'infortunio muscolare di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Agi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Infortunio in Juve-Cagliari, ora rischia di saltare il Napoli! ECCO CHI: https://tinyurl.com/mu3dexhu - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 titolari scelti da mister Spalletti per la sfida di questo pomeriggio all’Allianz Stadium @EASPORTSFC @easportsfcit #JuveCagliari Vai su X
Juventus-Cagliari 2-1: video, gol e highlights - Con una doppietta di Yildiz la Juventus batte il Cagliari dopo essere andata in svantaggio. Secondo sport.sky.it
Juventus-Cagliari 2-1, risultato finale della partita di Serie A: Yildiz decisivo con una doppietta - 1, la cronaca minuto per minuto e gli episodi salienti della partita della 13ª giornata giocata ... Si legge su fanpage.it
Juventus-Cagliari 2-1, le pagelle: la risolve Yildiz (8), malissimo Kostic (4,5). Spalletti vede il Napoli - 1 grazie a una doppietta di Kenan Yildiz, in risposta al vantaggio iniziale dei sardi firmato Sebastiano Esposito. Da msn.com