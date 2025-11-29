Juve-Cagliari 2-1 rimonta bianconera nel segno di Yldiz

Agi.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La Juve soffre ma vince di misura la partita interna con il Cagliari valida per la 13esima giornata di serie A. Sardi in vantaggio al 26' con Sebastiano Esposito ma Yldiz trova il pari nel giro di un minuto ed è ancora lui a firmare il 2-1 definitivo nel recupero del primo tempo. Con il successo, che bissa quello di Champions in Norvegia, i bianconeri salgono a 23 punti in classifica prima del big match contro il Napoli. All'Allianz Stadium la formazione di casa capovolge il risultato grazie alle magie del suo trascinatore, in una serata guastata però dall'infortunio muscolare di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Agi.it

juve cagliari 2 1 rimonta bianconera nel segno di yldiz

© Agi.it - Juve-Cagliari 2-1, rimonta bianconera nel segno di Yldiz

Contenuti che potrebbero interessarti

juve cagliari 2 1Juventus-Cagliari 2-1: video, gol e highlights - Con una doppietta di Yildiz la Juventus batte il Cagliari dopo essere andata in svantaggio. Secondo sport.sky.it

juve cagliari 2 1Juventus-Cagliari 2-1, risultato finale della partita di Serie A: Yildiz decisivo con una doppietta - 1, la cronaca minuto per minuto e gli episodi salienti della partita della 13ª giornata giocata ... Si legge su fanpage.it

juve cagliari 2 1Juventus-Cagliari 2-1, le pagelle: la risolve Yildiz (8), malissimo Kostic (4,5). Spalletti vede il Napoli - 1 grazie a una doppietta di Kenan Yildiz, in risposta al vantaggio iniziale dei sardi firmato Sebastiano Esposito. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Cagliari 2 1