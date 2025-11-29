Juve Cagliari 2-1 LIVE | Perin salva su Idrissi! Che occasione per i rossoblù

Juventusnews24.com | 29 nov 2025

di Andrea Bargione Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – Dopo aver ritrovato la vittoria in Champions League col Bodo Glimt, la Juve vuol tornare ai tre punti anche in campionato per rimanere in scia quarto posto. Bianconeri che ospitano il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cagliari 2-1: sintesi e moviola. 56? OCCASIONE CAGLIARI! – Scappa via sulla sinistra il neo entrato Idrissi: il calciatore rossoblù arriva fino in fondo sulla sinistra e poi tiro sul primo palo.

