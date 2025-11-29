Juve Cagliari 2-1 LIVE | Conceicao ancora pericoloso blocca Caprile!

di Andrea Bargione Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo aver ritrovato la vittoria in Champions League col Bodo Glimt, la Juve vuol tornare ai tre punti anche in campionato per rimanere in scia quarto posto. Bianconeri che ospitano il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cagliari 2-1: sintesi e moviola. 81? AMMONITO CAGLIARI – Cartellino giallo a Prati, trattenuta su Locatelli. 80? AMMONITO CAGLIARI – Giallo a Felici dopo una trattenuta su Conceicao. 79? DOPPIO CAMBIO CAGLIARI – Entrano Kilicsoy e Gaetano, fuori Folorunsho e Adopo 77? CI PROVA CONCEICAO – Il portoghese si rende ancora pericoloso in questa seconda parte di partita: il tiro al limite dell’area viene bloccato da Caprile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

