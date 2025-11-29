Juve Cagliari 1-1 LIVE | bianconeri a caccia del gol del sorpasso ci prova Conceicao ma blocca Caprile
di Andrea Bargione Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo aver ritrovato la vittoria in Champions League col Bodo Glimt, la Juve vuol tornare ai tre punti anche in campionato per rimanere in scia quarto posto. Bianconeri che ospitano il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cagliari 1-1: sintesi e moviola. 40? ANCORA JUVE – Possesso palla dei bianconeri e poi palla sulla destra per Conceicao: cross tagliato in area di rigore, blocca Caprile. 38? AMMONITO CAGLIARI – Cartellino giallo ai danni di Obert: entra durissima su Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
