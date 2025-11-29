Juve Cagliari 0-0 LIVE | Vlahovic pericoloso respingono i rossoblù
di Andrea Bargione Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo aver ritrovato la vittoria in Champions League col Bodo Glimt, la Juve vuol tornare ai tre punti anche in campionato per rimanere in scia quarto posto. Bianconeri che ospitano il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cagliari 0-0: sintesi e moviola. 8? COSTRUISCE LA JUVE – La Juventus continua a tenere il possesso del pallone, e costruisce spesso cercando Vlahovic: sempre raddoppiato l’attaccante serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
