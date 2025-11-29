Juve batte Cagliari con doppietta al bacio di Yildiz Ma l'infortunio di Vlahovic preoccupa

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria in rimonta dei bianconeri, che ribaltano la partita grazie alle reti del turco dopo il gol di Esposito. Come sta il serbo, uscito dal campo in lacrime: problema muscolare all'adduttore sinistro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

