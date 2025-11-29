Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man non sono i migliori anime di sempre di Mappa

La serie Dororo rappresenta uno degli esempi più significativi della produzione di MAPPA, distinguendosi per la sua profondità narrativa e l’accuratezza stilistica. Nonostante la notorietà di titoli come Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, questa produzione si afferma come un’opera che mette in luce la capacità della casa di animazione di creare un racconto complesso e coinvolgente, distante dai soliti schemi dello spettacolo ad alto impatto sensoriale. dororo narra una storia compiuta e carica di significato. Realizzato prima dell’attuale ondata di titoli di grande richiamo, Dororo si distingue per non fare affidamento esclusivamente su effetti shock o su un’intensa spettacolarizzazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man non sono i migliori anime di sempre di Mappa

