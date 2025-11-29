Jorge Campos il portiere-attaccante che passò alla storia anche per le sue maglie sgargianti

Jorge Campos è stato un portiere di livello internazionale, giocando da titolare col Messico i Mondiali di Usa ’94, ma era pure un attaccante che segnava molti gol. Oggi raccontiamo la storia di un ragazzo di grandissima personalità che ha fatto la storia di questo sporti sotto ogni punto di vista. (ANSA) CityRumors.it Campos nasce ad Acapulco il 15 ottobre del 1966 e fin dall’infanzia si appassiona al mondo dello sport non praticando però solo il calcio ma anche praticando surf. Sarà proprio da quest’ultima attività che nascerà la leggenda delle sue maglie sgargianti disegnate proprio da lui e che ci riportano indietro nel tempo proprio ai Mondiali giocati negli States. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Jorge Campos, il portiere-attaccante che passò alla storia anche per le sue maglie sgargianti

