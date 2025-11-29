Jomi Salerno attesa dalla sfida sul campo del Cassano Magnago
Tempo di lettura: 2 minuti La Jomi Salerno è pronta a tornare in campo domani, alle ore 17:30, per affrontare in trasferta il Cassano Magnag o nella decima giornata del campionato di Serie A1 femminile. Un match che si preannuncia di altissimo livello: Cassano è attualmente terza in classifica con 14 punti, ma seconda per numero di punti totali, mentre la Jomi guida la classifica con 16 punti, a pari merito con Erice. La squadra salernitana arriva alla sfida forte dell’importante successo ottenuto contro Brixen, una gara che ha confermato i progressi e la solidità del gruppo. Alla vigilia del match, il tecnico della Jomi ha commentato così il momento della squadra: “ Contro Brixen abbiamo disputato una partita di qualità, giocata con intensità, concentrazione e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Su iniziativa del Comitato #imprenditoriafemminile @CCIAA_Salerno in collab con le campionesse d’Italia Jomi PDO Handball Salerno è stato realizzato il video “Un filo rosso che ci unisce” del numero antiviolenza 1522 Vai su X
PDO Handball Salerno 1985. . Cuore, intensità e spettacolo. Le migliori giocate di una partita che valeva tantissimo… e le nostre ragazze l’hanno trasformata in un vero capolavoro! La Jomi Salerno sale in vetta con grinta, lucidità e un’energia che si sente - facebook.com Vai su Facebook
Pallamano A1. Jomi Salerno, alla Palumbo super sfida contro Brixen Südtirol - Il Brixen arriva a Salerno con la voglia di riscatto dopo la sconfitta esterna contro Cassano Magnago, che ha interrotto la loro serie di sette vittorie consecutive. Si legge su msn.com
Jomi-Erice, la partita dal sapore scudetto - Messa in archivio la seconda sosta del massimo campionato di pallamano italiano, per gli impegni della nazionale per le qualificazioni agli Ehf Euro 2026, la Jomi Pdo Salerno è pronta a tornare in ... Secondo ilmattino.it
Jomi Salerno, la stella della pallamano italiana - Battendo in finale la dominatrice della stagione: Erice, vincitrice di Coppa Italia e Supercoppa. Si legge su rainews.it