jomi salerno attesa dalla sfida sul campo del cassano magnago

Tempo di lettura: 2 minuti La Jomi Salerno è pronta a tornare in campo domani, alle ore 17:30, per affrontare in trasferta il Cassano Magnag o nella decima giornata del campionato di Serie A1 femminile. Un match che si preannuncia di altissimo livello: Cassano è attualmente terza in classifica con 14 punti, ma seconda per numero di punti totali, mentre la Jomi guida la classifica con 16 punti, a pari merito con Erice. La squadra salernitana arriva alla sfida forte dell’importante successo ottenuto contro Brixen, una gara che ha confermato i progressi e la solidità del gruppo. Alla vigilia del match, il tecnico della Jomi ha commentato così il momento della squadra: “ Contro Brixen abbiamo disputato una partita di qualità, giocata con intensità, concentrazione e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

