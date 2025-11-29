Johnny Depp debutta come artista a Milano con Yesterday’s Flowers

Dietro lo sguardo magnetico del Capitano Jack Sparrow si nasconde un’anima contemplativa. Johnny Depp approda per la prima volta in Italia come artista visivo, presentando due opere inedite negli spazi di Deodato Arte in via Nerino 1, nel cuore di Milano. Da mercoledì 6 novembre, “Study I” e “Study II” della serie “Yesterday’s Flowers” svelano una dimensione inattesa dell’attore statunitense: quella di un osservatore silenzioso del tempo che scorre. Fiori tra le crepe del tempo. Le due tirature limitate su carta mostrano composizioni floreali che emergono da superfici fessurate, come se la vita resistesse al disfacimento. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Johnny Depp debutta come artista a Milano con “Yesterday’s Flowers”

