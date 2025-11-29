Roma, 29 novembre 2025 - Il video dell'esecuzione di due palestinesi che si erano arresi a militari israeliani ed sono stati uccisi comunque con una brutale esecuzione, ha fatto il giro del mondo raccogliendo dure condanne a livello internazionale, compreso l'Onu. Ma tanta attenzione internazionale non ha frenato le autorità israeliana, come altre volte in precedenza, che oggi ha rilasciato dopo 8 ore di interrogatorio, i tre agenti della polizia di frontiera israeliana indagati per l'esecuzione a sangue freddo dei due palestinesi, Youssef Asasa, di 37 anni, e Al-Muntasir Billah Abdullah, di 26 anni, a Jenin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Jenin, rilasciati i tre agenti che hanno ucciso due palestinesi disarmati che si erano arresi. Video choc, Onu: “Esecuzione sommaria”