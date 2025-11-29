Jannik Sinner va in vacanze alle Maldive ma c’è il mistero per Laila Hasanovic

Dopo la stagione e il trionfo alle  ATP Finals,  Jannik Sinner  si è concesso una pausa alle  Maldive, probabilmente con la fidanzata  Laila Hasanovic, anche se lei è assente da giorni dai social e non ci sono conferme ufficiali. Un indizio sulla meta è arrivato da  Alexander Zverev, che ha incontrato Sinner sullo stesso volo e ha condiviso un  selfie sui social, mentre Sinner non ha postato nulla. Le immagini del resort pubblicate da Zverev fanno pensare al  Soneva Jani, nell’atollo di  Noonu, noto per le ville sull’acqua e i servizi di lusso come spa, snorkeling e ristoranti stellati. La sua vacanza sembra essere prettamente privata e romantica, con la coppia lontana dai social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

