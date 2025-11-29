Jannik Sinner va in vacanze alle Maldive ma c’è il mistero per Laila Hasanovic

Dopo la stagione e il trionfo alle ATP Finals, Jannik Sinner si è concesso una pausa alle Maldive, probabilmente con la fidanzata Laila Hasanovic, anche se lei è assente da giorni dai social e non ci sono conferme ufficiali. Un indizio sulla meta è arrivato da Alexander Zverev, che ha incontrato Sinner sullo stesso volo e ha condiviso un selfie sui social, mentre Sinner non ha postato nulla. Le immagini del resort pubblicate da Zverev fanno pensare al Soneva Jani, nell’atollo di Noonu, noto per le ville sull’acqua e i servizi di lusso come spa, snorkeling e ristoranti stellati. La sua vacanza sembra essere prettamente privata e romantica, con la coppia lontana dai social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Jannik Sinner va in vacanze alle Maldive, ma c’è il “mistero” per Laila Hasanovic

