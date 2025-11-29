Jamm Lang | tra rap parole forti e rinascita Noa è sempre più napoletano
Dopo un avvio difficile l'olandese è sempre più inserito, nella squadra e nella città. Scrive in dialetto, cita Diego, si è fatto trovare pronto quando Conte lo ha fatto giocare. E si candida a una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
