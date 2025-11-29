Sito inglese: Quando Kenny Dalglish annunciò che avrebbe lasciato la carica di allenatore del Liverpool dopo un periodo estenuante e mentalmente faticoso post-Hillsborough nel 1991, molti credevano che il tempo della leggenda di Anfield in panchina fosse finito. Lo scozzese aveva portato il Liverpool a tre titoli di Division One e due FA Cup durante le sue sei stagioni in panchina, ma sembrava esaurito mentalmente quando annunciò con emozione che avrebbe posto fine alla sua associazione di 14 anni con i Reds. Ma era tornato solo otto mesi dopo, quando Dalglish accettò una nuova sfida con i Blackburn Rovers di secondo livello, una squadra che sembrava essere in crescita dopo il pesante investimento del ricco sostenitore Jack Walker. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

'Jack Walker è stato il principale responsabile di tutto ciò che Blackburn ha ottenuto. Non abbiamo quasi battuto ciglio in seconda divisione, poi all'improvviso siamo stati campioni d'Inghilterra di Kenny Dalglish nel suo successo al titolo di Ewood Park