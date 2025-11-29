Italia spread può scendere a 70 punti base
Nell’ultima settimana, il rendimento dei Treasury statunitensi è diminuito di 10 punti base, a rrivando al 4,05%, con tassi reali leggermente più bassi a 1,79%; anche i tassi BE sono scesi, arrivando al 2,25% (-5bps). Il s entiment di avversione al rischio, alimentato dalle preoccupazioni su una possibile bolla nell’AI, si è parzialmente alleviato venerdì dopo notizie secondo cui la Fed potrebbe essere più aperta a un taglio dei tassi a dicembre e che gli Stati Uniti potrebbero permettere a Nvidia di vendere chip avanzati alla Cina. Lo sottolinea Mauro Valle Head of Fixed Income di Generali Asset Management spiegando che i dati sul mercato del lavoro di settembre, arrivati in ritardo, hanno mostrato una crescita relativamente forte dell’NFP ( +119K), con il tasso di disoccupazione salito al 4,4%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
