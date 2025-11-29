Italia padrona del kickboxing! Gli azzurri vincono il medagliere ai Mondiali

L’Italia ha conquistato il medagliere dei Mondiali di kickboxing: per la prima volta nella storia, il Bel Paese è riuscito a primeggiare a livello assoluto nella rassegna iridata, che in questa edizione ha visto la partecipazione di oltre 2.000 atleti provenienti da più di ottanta Nazioni nell’evento disputato ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) dal 21 al 30 novembre. Nello specifico il movimento tricolore ha portato a casa otto medaglie d’oro, otto argenti e dodici bronzi: 28 allori per lasciarsi alle spalle la Croazia (8-7-9), l’Ucraina (8-6-9) e l’Ungheria (8-5-10). Si tratta di un risultato davvero rimarchevole, che certifica la caratura agonistica degli azzurri a livello internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

