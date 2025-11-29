Per l’Italia, ai Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5, è arrivato il momento di giocarsi il tutto per tutto. Dentro o fuori contro l’Iran, in una partita pesantissima all’interno di un Girone D che ha già promosso il Brasile ai quarti di finale. Ci si gioca la qualificazione ai quarti di finale, in questo sabato 29 novembre: azzurre e iraniane arrivano entrambe a 3 punti, con l’Italia che ha una differenza reti migliore (+12 per Coppari e compagne, contro il +1 dell’Iran) e che quindi potrebbe “contare” anche sul pareggio a proprio favore. In palio c’è un posto fra le migliori otto del torneo iridato, in uno scontro diretto con il Portogallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Iran oggi, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario, tv, programma, streaming