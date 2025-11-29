Italia-Iran oggi Mondiali calcio a 5 femminile 2025 | orario tv programma streaming

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’Italia, ai Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5, è arrivato il momento di giocarsi il tutto per tutto. Dentro o fuori contro l’Iran, in una partita pesantissima all’interno di un Girone D che ha già promosso il Brasile ai quarti di finale. Ci si gioca la qualificazione ai quarti di finale, in questo sabato 29 novembre: azzurre  e iraniane arrivano entrambe a 3 punti, con l’Italia che ha una differenza reti migliore (+12 per Coppari e compagne, contro il +1 dell’Iran) e che quindi potrebbe “contare” anche sul pareggio a proprio favore. In palio c’è un posto fra le migliori otto del torneo iridato, in uno scontro diretto con il Portogallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

italia iran oggi mondiali calcio a 5 femminile 2025 orario tv programma streaming

© Oasport.it - Italia-Iran oggi, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Scopri altri approfondimenti

LIVE Italia-Iran, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si giocano la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- Segnala oasport.it

italia iran oggi mondialiDove vedere in tv Italia-Iran, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario, programma, streaming - Sabato 29 novembre andrà in scena il terzo e ultimo impegno della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile nella fase a gironi dei Mondiali 2025 nelle ... Segnala oasport.it

italia iran oggi mondialiSorteggio Mondiali 2026, ecco le fasce: Italia in 4^ con le altre qualificate dai playoff - Appuntamento venerdì 5 dicembre a Washington, dove alle ore 18 italiane si svolgerà il sorteggio dei gironi al prossimo Mondiale (dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada). Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Iran Oggi Mondiali