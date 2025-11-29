Italia grave incidente | auto travolge un rider Interviene addirittura l’elicottero

Thesocialpost.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vento freddo di fine novembre aveva appena cominciato a mordere l’aria quando l’oscurità inghiottì completamente i campi e le strade periferiche. Per un giovane uomo in sella alla sua bicicletta, questo era semplicemente l’orario del lavoro, l’ultimo tratto da coprire prima del meritato riposo. La mente era concentrata sulla consegna, le gambe pedalavano con automatismo, ignorando la stanchezza accumulata dopo ore trascorse a sfidare il traffico e le temperature in calo. Poi, improvvisamente, un bagliore accecante squarciò il buio. Un rumore sordo, metallico e spaventoso, ruppe la quiete della sera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia grave incidente auto travolge un rider interviene addirittura l8217elicottero

© Thesocialpost.it - Italia, grave incidente: auto travolge un rider. Interviene addirittura l’elicottero

Contenuti che potrebbero interessarti

italia grave incidente autoIncidente frontale tra due auto: tre persone ferite - Grave incidente frontale nel pomeriggio di sabato 29 novembre in via Restena ad Arzignano: tre persone sono rimaste ferite. Lo riporta msn.com

italia grave incidente autoTerribile schianto tra auto e furgone: una persona intrappolata tra le lamiere, chiusa l'autostrada - Grave incidente in A22 tra auto e furgone: tre feriti, autostrada chiusa due ore e persona estratta dalle lamiere. nordest24.it scrive

italia grave incidente autoRider investito da un’auto lungo l’ex statale 596 dei Cairoli: gravissimo - Il 30enne, che era ospite di un centro migranti di Robbio, è stato investito da una vettura che viaggiava nella stessa direzione ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Grave Incidente Auto