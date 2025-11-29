Italia grave incidente | auto travolge un rider Interviene addirittura l’elicottero

Il vento freddo di fine novembre aveva appena cominciato a mordere l’aria quando l’oscurità inghiottì completamente i campi e le strade periferiche. Per un giovane uomo in sella alla sua bicicletta, questo era semplicemente l’orario del lavoro, l’ultimo tratto da coprire prima del meritato riposo. La mente era concentrata sulla consegna, le gambe pedalavano con automatismo, ignorando la stanchezza accumulata dopo ore trascorse a sfidare il traffico e le temperature in calo. Poi, improvvisamente, un bagliore accecante squarciò il buio. Un rumore sordo, metallico e spaventoso, ruppe la quiete della sera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

