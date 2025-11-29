Italia che esordio nella Coppa del Mondo di Biathlon | secondo posto per la staffetta femminile

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 19 mesi Vittozzi e Wierer tornano a disputare una gara insieme ed entrambe sono protagoniste di una grande prestazione. La squadra maschile azzurra invece chiude in sesta posizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

