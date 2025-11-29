Italia 1 Morte al tiranno spopola in notturna
Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Morte al tiranno! ) Adesso si dirà che è colpa di Trump se i documentari dedicati ai grandi dittatori stanno segnando medie d’ascolto inaspettate con picchi di 130mila spettatori e del 10% di share tra le 3 e le 5 di notte su Italia 1 per il format Morte al tiranno! Congiure e attentati contro i dittatori. Certo, ci sono anche gli speciali di Aldo Cazzullo ed Ezio Mauro su La7 o Alberto Angela su Rai 1 con ampi spazi a fenomeni politici totalitari come il Fascismo, imperatori come Nerone e figure come Hitler e Mussolini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
