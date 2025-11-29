Istanbul fedeli in coda sotto la pioggia per assistere alla messa di Papa Leone XIV

Lapresse.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia di fedeli in coda sotto la pioggia all’esterno della Volkswagen Arena di Istanbul, dove Papa Leone XIV ha celebrato la messa. È il terzo giorno in Turchia per Prevost che si sposterà domenica in Libano dove chiuderà il suo primo viaggio internazionale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

