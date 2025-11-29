Istanbul fedeli in coda sotto la pioggia per assistere alla messa di Papa Leone XIV
Centinaia di fedeli in coda sotto la pioggia all’esterno della Volkswagen Arena di Istanbul, dove Papa Leone XIV ha celebrato la messa. È il terzo giorno in Turchia per Prevost che si sposterà domenica in Libano dove chiuderà il suo primo viaggio internazionale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In diretta da Istanbul, papa Leone XIV presiede la Santa Messa nella Volkswagen Arena, struttura polivalente inaugurata nel 2015 e situata nel complesso culturale Uniq, a Maslak. Capace di ospitare oltre 4.500 persone, accoglie circa 4.000 fedeli per questa - facebook.com Vai su Facebook
Aspettando #PapaLeoneXIV nella cattedrale dello Spirito Santo di Istanbul Fedeli da Italia, Spagna, Stati Uniti, Polonia Vai su X
Fedeli in coda già all'alba in piazza San Pietro per i funerali del Papa - Fedeli in coda all'alba per accedere a piazza San Pietro dove questa mattina si celebreranno i funerali di Papa Francesco. Secondo video.corriere.it