Isobel ci lascia Amici l’annuncio di Maria De Filippi poi si scopre il motivo | notizia bomba
Nelle ultime settimane l’attesa per la nuova puntata di Amici si è fatta sempre più intensa, complice una stagione che continua a regalare colpi di scena, conferme e cambi di assetto dietro le quinte. Una dinamica che si è ripresentata anche nella registrazione effettuata ieri da Maria De Filippi, destinata ad andare in onda domenica, quando il pubblico scoprirà un dettaglio che nelle anticipazioni ha immediatamente acceso la curiosità dei fan: l’assenza, a partire dalle prossime puntate, di Isobel Kinnear. La conduttrice ha spiegato che la ballerina australiana sarà impegnata in “una nuova esperienza”, senza però aggiungere ulteriori informazioni, lasciando intatto un velo di mistero che ha alimentato discussioni e ipotesi nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Amici, Isobel Kinnear lascia temporaneamente il programma: scelta come nuova valletta di "Caduta Libera" - La ballerina australiana — amatissima dal pubblico e cresciuta proprio sotto il tetto di Amici — è stata scelta per diventare la valletta parlante della nuova edizione di Caduta Libera, programma che ... Scrive comingsoon.it