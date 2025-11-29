Irruzione in tabaccheria | banditi fuggono con incasso e portafogli dei clienti

Brindisireport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ERCHIE - Oltre all'incasso, si sono impossessati anche dei portafogli dei clienti. Due banditi armati di pistola hanno fatto irruzione all'interno di una tabaccheria situata in via Roma, a Erchie. La rapina è stata perpetrata intorno alle ore 19 di ieri (venerdì 28 novembre). I malfattori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

