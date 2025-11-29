Irruzione in tabaccheria | banditi fuggono con incasso e portafogli dei clienti
ERCHIE - Oltre all'incasso, si sono impossessati anche dei portafogli dei clienti. Due banditi armati di pistola hanno fatto irruzione all'interno di una tabaccheria situata in via Roma, a Erchie. La rapina è stata perpetrata intorno alle ore 19 di ieri (venerdì 28 novembre). I malfattori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
News recenti che potrebbero piacerti
FURTI IN SERIE NELLE TABACCHERIE DI ACIREALE Fine settimana movimentato ad Acireale, dove due tabaccherie cittadine sono state prese di mira da malviventi in episodi distinti. Sabato sera, poco dopo le 19, un uomo incappucciato ha fatto irruzione n - facebook.com Vai su Facebook
Irruzione in tabaccheria: banditi fuggono con incasso e portafogli dei clienti - La rapina è stata perpetrata venerdì sera a Erchie. Scrive brindisireport.it
Assalto in tabaccheria a Poggioreale, banditi fuggono via a mani vuote - I malviventi, nonostante l'allarme fumogeno, non si sono scoraggiati continuando a forzare l'ingresso della tabaccheria. Secondo internapoli.it