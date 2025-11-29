iPhone Fold in pre-produzione | senza piega e dal prezzo di 2400 dollari
Non è più solo un concept, iPhone Fold sarebbe entrato nella fase di pre-produzione secondo le notizie trapelate dalla catena di approviggionamento. Sarà caratterizzato dall’assenza di una piega sullo schermo interno e dal costo di 2400 dollari. Recensione iPhone Air: sottile e single cam, top o flop?. iPhone Fold nel 2026?. La corsa agli smartphone pieghevoli entra in una nuova fase: fonti industriali taiwanesi e analisti finanziari riportano che Apple starebbe finalizzando un iPhone Fold con un pannello interno progettato per non mostrare la classica piega. Il dispositivo sarebbe in pre-produzione e potrebbe essere lanciato a settembre 2026 — ma la sofisticata ingegneria richiesta si rifletterebbe in un prezzo molto elevato, fino a circa 2. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
