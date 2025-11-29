Io sono Farah quando torna in onda? Il nuovo palinsesto

AGGIORNAMENTO: Io sono Farah torna in onda in prima serata, precisamente da venerdì 5 dicembre 2025. Ogni venerdì, nel prime time, Canale 5 trasmetterà un nuovo episodio della serie TV turca con protagonisti Farah e Tahir. Lo show prende il posto di Tradimento, che ha concluso la messa in onda a fine novembre. Nel frattempo, Canale 5 manda in onda un recap dell’ultima puntata andata in onda questa estate nella seconda serata del 28 novembre 2025. Quando torna su Canale 5 Io sono Farah? Questa la domanda che moltissimi telespettatori si stanno ponendo dopo la pausa legata a Ferragosto. Il successo ottenuto dalla serie TV turca con Demet Özdemir ed Engin Akyürek ha portato i vertici Mediaset a dare uno stop alle puntate. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Io sono Farah quando torna in onda? Il nuovo palinsesto

