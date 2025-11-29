Io Sono Farah Anticipazioni | Il grande ritorno di Behnam!

Scopri come Behnam, dato per morto, fa ritorno nella seconda stagione di “Io sono?Farah”, scatena caos e lotta per il potere, fino a un epilogo sorprendente. Nel mondo turbolento di “My Name is Farah”, c’è un nome che torna a farsi sentire con prepotenza: Behnam Azadi. Credevamo fosse sparito per sempre, lasciando dietro di sé solo fantasmi e ricordi dolorosi. Ma il destino ha altri piani. Proprio quando Farah inizia a ricostruire la sua vita accanto a Tahir, l’uomo che ha saputo ridarle speranza, Behnam ricompare, vivo e più minaccioso che mai. La sua ricomparsa non è casuale. Ha un piano, e lo porta avanti con freddezza e lucidità. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

io sono farah anticipazioni il grande ritorno di behnam

© Uominiedonnenews.it - Io Sono Farah, Anticipazioni: Il grande ritorno di Behnam!

