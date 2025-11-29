Investito sulle strisce pedonali muore ex direttore delle Poste di Bergamo

Ecodibergamo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA TRAGEDIA. Gravissimo incidente stradale nella mattinata di venerdì 28 novembre: un uomo è morto in via Camozzi, investito da un camion. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

investito sulle strisce pedonali muore ex direttore delle poste di bergamo

© Ecodibergamo.it - Investito sulle strisce pedonali, muore ex direttore delle Poste di Bergamo

Altri contenuti sullo stesso argomento

investito strisce pedonali muoreInvestito sulle strisce pedonali, muore ex direttore delle Poste di Bergamo - Gravissimo incidente stradale nella mattinata di venerdì 28 novembre: un uomo è morto in via Camozzi, investito da un camion. Riporta ecodibergamo.it

Bergamo, 90enne muore dopo essere stato investito da un camion sulle strisce pedonali - La vittima, residente in città, stava attraversando sulle strisce pedonali quando il camion, forse senza accorgersi della sua presenza, lo ha colpito e trascinato. Come scrive quibrescia.it

investito strisce pedonali muoreAttraversa sulle strisce pedonali a Bergamo e viene travolto da un camion: è morto - Nella mattinata del 28 novembre un uomo è morto dopo essere stato investito da un camion a Bergamo. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Investito Strisce Pedonali Muore