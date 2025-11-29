Investito sulle strisce pedonali muore ex direttore delle Poste di Bergamo

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di venerdì 28 novembre: un uomo è morto in via Camozzi, investito da un camion.

Tragedia in via Camozzi a Bergamo. Un anziano di 90 anni, A.C., è morto nella mattina di venerdì 28 novembre dopo essere stato travolto da un camion mentre attraversava sulle strisce pedonali.

