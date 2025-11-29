Intossicato dal monossido di carbonio | morto un 25enne
Un giovane di 25 anni di nazionalità afghana è morto a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. È successo nella giornata di sabato 29 novembre in via Barcis a Pordenone. Sul posto il personale sanitario e i vigili del fuoco. Stando alle ricostruzioni tre persone si sono recate in una. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
