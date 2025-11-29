Inter occhi su Lunin | Marotta accelera per la porta e valuta anche Giovane

La trasferta di Champions League tra Olympiacos e Real Madrid ha offerto all’Inter un’occasione troppo ghiotta per non essere sfruttata. Sugli spalti del match c’era infatti un emissario nerazzurro, inviato per osservare da vicino Andrij Lunin, portiere classe 1999 che da mesi popola i dossier della dirigenza. Il club valuta con grande attenzione il profilo dell’ucraino, complice una situazione che, tra Milano e Madrid, apre più di uno spiraglio. Le prestazioni altalenanti di Sommer nelle prime giornate di campionato hanno alimentato interrogativi interni, spingendo Marotta a considerare alternative di prospettiva. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Inter, occhi su Lunin: Marotta accelera per la porta e valuta anche Giovane

