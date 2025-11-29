L’arrivo di Beppe Marotta all’Inter nelle vesti di amministratore delegato ha segnato un punto di svolta per il club nerazzurro, che oggi, con lui nelle vesti di presidente prosegue diritto il percorso verso la costruzione di nuove pagine di storia della società. Nel corso del Charity Event di Stelle nello Sport, in cui gli è stato consegnato il premio “Un Cuore da Leone- Gian Luigi Corti”, il dirigente ha parlato del suo periodo alla Beneamatea; queste le parole a Liguriasport: “Sono onorato di essere qua, negli ultimi anni ho ricevuto tantissimi premi, ma riceverlo a Genova, dove ho vissuto anni indimenticabili che poi hanno spinto una carriera più luminosa, rappresenta un momento molto importante per me”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Marotta: “Un onore essere il presidente di questo club, vogliamo vincere”